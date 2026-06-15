BEM SI Jakarta Kepung Gedung DPR RI, Desak Harga BBM Diturunkan

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari BEM SI Jakarta mulai mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (15/6/2026) sore. Kedatangan mereka untuk menyuarakan aspirasinya, salah satunya mendesak pemerintah menurunkan harga BBM.

"Tuntutan kita, pertama menurunkan harga BBM. Karena menurut kami sangat tidak etis dalam satu malam pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp4 ribu lebih," kata orator di lokasi.

Pantauan Okezone, ratusan mahasiswa yang tampak mengenakan almamater berwarna hijau dan biru itu datang ke Gedung DPR RI pada sekira pukul 15.45 WIB. Satu mobil komando tampak mengiringi para pendemo dari aliansi BEM SI Jakarta tersebut.

Namun tidak lama setelah tiba di depan Gedung DPR RI, massa aksi langsung melakukan orasinya di atas mobil Komando.

Tepat di dekat mobil Komando Aliansi Cipayung Menggugat. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan peserta aksi.