Mahasiswa BEM SI Bubarkan Diri di DPR RI Usai Gelar Aksi Unjuk Rasa

Mahasiswa BEM SI Bubarkan Diri di DPR RI Usai Gelar Aksi Unjuk Rasa/Okezone

JAKARTA -BEM SI Kerakyatan Jakarta mulai membubarkan dirinya setelah menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (15/6/2026) sore. Mereka berjalan kaki sambil terus bergandengan tangan.

Pantauan Okezone, ratusan mahasiswa yang sejak sore tadi melakukan aksi demo di depan Gedung DPR RI itu membubarkan dirinya pada sekira pukul 17.50 WIB.

Mereka membubarkan diri secara tertib, yang mana didahului oleh Aliansi Cipayung Menggugat disusul mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan Jakarta.

Mahasiswa berjalan kaki menuju arah Semanggi dengan didahului mobil Komando. Setelah mereka membubarkan diri, puluhan petugas kepolisian tampak memunguti sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para pendemo sejak siang tadi itu secara bergantian.

Petugas tampak memasukkan sampah-sampah ke kantong plastik besar. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terlibat ramai lancar dari arah Semanggi atau Pancoran menuju Slipi. Sebaliknya, arus lalu lintas tampak cukup padat.

(Fahmi Firdaus )

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