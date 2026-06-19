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Kumandangkan Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Trisakti dan Esa Unggul Tiba di DPR

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |17:05 WIB
Kumandangkan Sumpah Pemuda, Ratusan Mahasiswa Trisakti dan Esa Unggul Tiba di DPR
Demo Mahasiswa di DPR (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul tiba di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026) sore. Mereka datang sambil mengumandangkan teks Sumpah Pemuda sebelum menyampaikan aspirasi di depan kompleks parlemen.

Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan mahasiswa tersebut tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka tampak mengenakan almamater berwarna biru tua dan biru muda.

Kedua kelompok mahasiswa itu datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster serta diiringi satu mobil komando. Mereka juga terlihat bergandengan tangan selama perjalanan menuju lokasi aksi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup atau provokator yang mencoba masuk ke dalam barisan.

Sambil mengumandangkan Sumpah Pemuda dengan lantang, massa aksi kemudian berhenti di depan Gedung DPR RI untuk menyuarakan tuntutannya.

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