HUT ke-499 Jakarta, Pemprov DKI Gelar Defile Pasukan Tiap OPD di Monas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara peringatan HUT ke-499 di Monumen Nasional (Monas) pada Senin (22/6/2026. Dalam upacara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bertindak sebagai inspektur upacara.

Sebelum upacara, kegiatan diawali dengan pertunjukan tari-tarian khas Betawi, dilanjutkan dengan defile pasukan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Pantauan Okezone di lokasi, petugas dari satpol-PP hingga PPSU turut memeriahkan defile pasukan tersebut. Termasuk juga perwakilan sekolah di Ibu Kota yang dihadiri oleh para pelajar.

Dalam kesempatan itu, Pramono tampak mengenakan baju adat khas Betawi Ujung Serong. Pakaian itu juga dikenakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam amanatnya, Pramono meminta warga Jakarta untuk selalu optimistis terhadap Ibu Kota. Sebab Jakarta memiliki sejarah yang panjang sebagai kota yang bisa bangkit dari segala tantangan yang ada.

"Kepada seluruh warga Jakarta, saya berpesan, jangan pernah kehilangan optimisme terhadap kota ini. Sebab sejarah telah mengajarkan kita bahwa Jakarta selalu bangkit tanpa meninggalkan warganya," ucap Pramono.