Kecelakaan Truk di Bekasi, Polisi Periksa Saksi dan Kamera CCTV

JAKARTA - Pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV, terkait kecelakaan truk yang melibatkan sejumlah pengendara motor di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur.

"Kami sedang mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia, saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka.

"Ada 1 korban meninggal dunia dan 5 lainnya luka," ujarnya.

Sementara itu, polisi menyatakan kecelakaan maut tersebut diduga terjadi akibat truk mengalami rem blong.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.