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Kecelakaan Truk di Bekasi, Polisi Periksa Saksi dan Kamera CCTV 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |13:15 WIB
Kecelakaan Truk di Bekasi, Polisi Periksa Saksi dan Kamera CCTV 
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: Freepik)
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JAKARTA - Pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV, terkait kecelakaan truk yang melibatkan sejumlah pengendara motor di Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur.

"Kami sedang mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan rekaman CCTV," kata Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Gefri Agitia, saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Kecelakaan tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia, sementara lima orang lainnya mengalami luka-luka.

"Ada 1 korban meninggal dunia dan 5 lainnya luka," ujarnya.

Sementara itu, polisi menyatakan kecelakaan maut tersebut diduga terjadi akibat truk mengalami rem blong.

(Awaludin)

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