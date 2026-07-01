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Prabowo: Polri Harus Jadi Kompas Setiap Insan Bhayangkara 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |10:10 WIB
Prabowo: Polri Harus Jadi Kompas Setiap Insan Bhayangkara 
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Prabowo berharap jajaran Polri harus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara.

"Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80, kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Indonesia di mana pun saudara bertugas," kata Prabowo dalam amanatnya, di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Pada kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan tema Hari Bhayangkara tahun ini sangat tepat sebagai jati diri dan pengabdian Polri untuk masyarakat

"Tema peringatan tahun ini Polri untuk masyarakat adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan Polri harus hadir dan melindungi rakyat. "Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri harus melindungi rakyat, Polri mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah membantu menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah. "Saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya Kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita," katanya.

 

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