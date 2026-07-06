Leaders' Retreat di Istana, Presiden Prabowo dan PM Singapura Bakal Teken 26 MoU

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu PM Singapura Lawrence Wong dalam Leaders' Retreat di Jakarta hari ini, 6 Juli 2026.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong akan bertemu dalam Leaders' Retreat Indonesia–Singapura yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026). Pada agenda tersebut, kedua pemimpin dijadwalkan menandatangani sebanyak 26 Memorandum of Understanding (MoU).

"Pertemuan tahunan Presiden RI dan PM Singapura. Juga akan ada 26 kesepakatan atau MoU nanti yang ditandatangani," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

Sebelumnya, dalam keterangan resminya, Kantor Perdana Menteri Singapura mengungkapkan kunjungan ini menjadi Leaders' Retreat kedua yang mempertemukan Presiden Prabowo dan PM Lawrence Wong.

Pertemuan tersebut juga menegaskan komitmen kedua negara untuk terus mempererat hubungan yang telah terjalin serta memperluas kolaborasi di berbagai bidang strategis. Selain itu, menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperdalam kerja sama.

"Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Lawrence Wong akan mengunjungi Jakarta, Indonesia pada 6 Juli 2026, untuk Pertemuan Pemimpin Singapura-Indonesia tahunan yang diselenggarakan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ini akan menjadi pertemuan kedua pemimpin. Pertemuan Pemimpin ini menegaskan kembali hubungan bilateral yang dalam dan abadi antara Singapura dan Indonesia, serta komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerja sama bilateral," tulis Kantor PM Singapura dalam situs resminya.

Dalam kunjungan tersebut, Lawrence Wong didampingi sejumlah menteri, yakni Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong, Menteri Koordinator Pelayanan Publik sekaligus Menteri Pertahanan Chan Chun Sing, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Masagos Zulkifli, serta Menteri Tenaga Kerja yang juga membidangi Energi dan Sains & Teknologi Tan See Leng.