Prabowo 'Sentil' Pihak yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menilai masa depan Indonesia akan suram. Prabowo meyakini Indonesia akan terus bangkit dan mengalami kemajuan di bawah pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

“Indonesia akan bangkit dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini," kata Prabowo.

Prabowo mengaku masih mendengar adanya pihak yang meragukan masa depan Indonesia. Ia pun menyampaikan pesan kepada mereka yang berpandangan kondisi bangsa akan semakin buruk.

“Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram silakan kalau mau cari negara lain. Silakan tidak ada yang melarang," ujarnya.