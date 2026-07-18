Lewat Pendidikan Politik di Sergai, Perindo Cetak Kader Muda Berintegritas & Berkontribusi bagi Masyarakat

SERDANG BEDAGAI - Penguatan kualitas kader menjadi salah satu faktor penting dalam membangun partai politik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, Partai Perindo Sergai hari ini menggelar pendidikan politik dengan mengumpulkan puluhan kader sebagai fondasi untuk mencetak kader muda yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, dan siap mengabdi.

Sekretaris DPW Partai Perindo Sumatera Utara, Donna Yulietta Siagian, menegaskan pendidikan politik bukan sekadar agenda kaderisasi, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan kader yang memiliki kapasitas kepemimpinan serta mampu menerjemahkan visi partai menjadi kerja nyata di tengah masyarakat.

"Pendidikan politik bukan sekadar agenda kaderisasi, tetapi proses menyiapkan kader muda yang memiliki kapasitas kepemimpinan, memahami nilai-nilai kebangsaan, serta mampu menerjemahkan visi Partai Perindo menjadi kerja nyata di tengah masyarakat. Dari kader yang berkualitas, akan lahir organisasi yang semakin kuat dan dekat dengan rakyat," ujar Donna, Sabtu (18/7/2026).

Pendidikan politik tersebut digelar DPD Partai Perindo Serdang Bedagai sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader muda. Kegiatan itu menghadirkan materi mengenai organisasi, politik, dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai bekal kader dalam menjalankan peran di tengah masyarakat.

Ketua DPD Partai Perindo Sergai, Sofian, mengatakan pendidikan politik merupakan bagian penting dalam membentuk kader yang berintegritas, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.