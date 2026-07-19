Maling Motor Bersenpi yang Resahkan Warga Jaksel Ditangkap, Pelaku Tak Segan Menembak Korban

JAKARTA - Polisi menangkap Tamrin seorang terduga pelaku maling motor jaringan Lampung. Pelaku sering beraksi di wilayah Jakarta Selatan, salah satunya di Kawasan Pesanggrahan.

Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam mengatakan bahwa, pelaku pencurian motor tersebut dalam menjalankan aksinya kerap membawa senjata api (senpi).

"Dan apabila pelaku terpergok korban atau warga, pelaku tidak segan-segan untuk menembakkan senjata api," kata Seala, Minggu (19/7/2026).

Seala menjelaskan, pada Sabtu, tanggal 18 Juli 2026 jam 02.00 Wib, Tim Resmob dan Jatanras Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku Tamrin.

Pelaku, kata Seala, melakukan pencurian motor milik warga Petukangan Selatan, Abdul Habib. Saat membawa motor curiannya, pelaku sempat terekam CCTV.

"Dari hasil interogasi awal pelaku mengakui melakukan perbuatan pencurian di wilayah hukum Jaksel sekitar 20 TKP," ujarnya.