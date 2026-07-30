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Demi Keamanan, Kejagung Titipkan Ferry 'Boboho' ke LPSK

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |22:14 WIB
Demi Keamanan, Kejagung Titipkan Ferry 'Boboho' ke LPSK
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim 9 memutuskan untuk menitipkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi keamanannya.

Keputusan ini disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono selaku pimpinan Tim 9, usai memeriksa Ferry sebagai saksi atas kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

“Nah, untuk diketahui, Ferry untuk kepentingan penyidikan kita berencana akan menitipkan kepada LPSK,” kata Rudi dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Namun, Rudi belum menjelaskan lebih lanjut soal potensi dari Ferry Boboho yang statusnya masih sebagai saksi. Ia hanya mengungkap penitipan kepada LPSK dilakukan demi keamanan dan kelancaran penyidikan.

"Nanti nunggu perkembangan. Yang jelas, kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk perlindungan keamanan bagi yang bersangkutan,” ujar dia.

Sebagai informasi, Febrie Adriansyah telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK. Saat keluar dari Kejagung, ia terlihat tidak menggunakan rompi tahanan dan tangannya diborgol.

Dalam perkara ini, Kejagung menerima dua tersangka yang dialihkan dari Polda Metro Jaya. Mereka adalah pihak swasta Don Ritto dan Febrie Adriansyah.

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