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Hamas Ungkap Detail Kesepakatan dengan Dewan Perdamaian Gaza, Minta Jaminan Kepatuhan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |14:37 WIB
Hamas Ungkap Detail Kesepakatan dengan Dewan Perdamaian Gaza, Minta Jaminan Kepatuhan Israel
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GAZA – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) mencapai kesepakatan dengan Hamas dan Israel untuk mengakhiri genosida di Gaza. Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan yang membahas senjata Hamas dan penarikan bertahap pasukan pendudukan Israel dari daerah kantong Palestina tersebut.

Seorang pejabat Hamas mengungkap detail dari kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi panjang tersebut, termasuk terkait persenjataan kelompok pejuang Palestina itu dan penarikan militer Zionis dari Gaza.

"Sebuah kesepakatan telah tercapai mengenai masalah senjata... Lebih lanjut, sebuah kesepakatan telah tercapai mengenai penarikan bertahap (pasukan Israel)" dari Gaza, kata seorang pejabat Hamas kepada AFP pada Jumat (31/7/2026) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perkembangan tersebut.

Menurut pejabat Hamas, kelompok Palestina itu sekarang mengharapkan para mediator dan Dewan Perdamaian Trump untuk memastikan bahwa Israel mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut.

Ghazi Hamad, anggota tim negosiasi Hamas, mengatakan bahwa gerakan tersebut membuat "konsesi demi rakyat kami di Gaza, untuk menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan pengusiran".

Ia mengatakan bahwa masalah senjata kelompok tersebut terkait dengan penarikan Israel, penempatan Komite Nasional, dan pekerjaan rekonstruksi di wilayah tersebut.

"Israel tidak akan campur tangan dalam masalah perlucutan senjata. Komite Nasional adalah badan yang akan melaksanakan tugas ini," katanya, sebagaimana dilansir AFP.

"Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan mengelola dan melaksanakan katalogisasi serta penyimpanan senjata sesuai dengan jadwal yang telah disepakati," kata pejabat senior tersebut.

 

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Topik Artikel :
Hamas Dewan Perdamaian Gaza Gaza
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