45 Motor Listrik Kawal Kirab Purna Paskibraka, 15 Polisi Militer Wanita di Barisan Depan

JAKARTA - Ada yang menarik dari rombongan Kirab Bendera Merah Putih yang bergerak dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Barisan terdepan kirab dipimpin oleh 45 pasukan motor kawal Polisi Militer. Jumlah tersebut bukan sekadar angka, melainkan melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, 1945.

Menariknya, dari 45 personel tersebut, 15 personel pertama merupakan Polisi Militer wanita. Mereka berada di barisan terdepan untuk mengawal rombongan kirab menuju Istana Merdeka.

Tak hanya komposisi pasukannya yang mencuri perhatian, kendaraan yang digunakan untuk mengawal kirab juga memiliki keunikan.

Para personel Polisi Militer tersebut mengendarai motor listrik. Penggunaan kendaraan listrik membuat pengawalan terdengar lebih senyap dibandingkan penggunaan sepeda motor konvensional.

Selain lebih senyap, penggunaan motor listrik juga menghadirkan unsur teknologi dan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tahun ini.