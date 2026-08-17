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Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi Tiba di Istana Setelah Dikawal Kirab

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:04 WIB
Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi Tiba di Istana Setelah Dikawal Kirab
Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi Tiba di Istana (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Rangkaian Kirab Bendera Merah Putih akhirnya tiba di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). Kereta Kencana Garuda Prabayeksa yang membawa Bendera Negara Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi berhenti tepat di hadapan Mimbar Kehormatan.

Dua Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas membawa benda-benda sakral tersebut kemudian turun dari kereta kencana untuk menjalani prosesi penyerahan.

Bendera Negara Sang Merah Putih dibawa oleh Sultana Najwa, siswi SMAN 82 Jakarta. Sementara itu, Teks Proklamasi dibawa oleh Allya Syakira, siswi SMAN 14 Makassar.

Setelah turun dari Kereta Kencana Garuda Prabayeksa, keduanya menyerahkan Bendera Negara Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi kepada Perwira Paspampres.

Bendera Negara Sang Merah Putih kemudian dibawa oleh Letnan Dua Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Adapun Teks Proklamasi dibawa oleh Letnan Dua Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar.

Keduanya berjalan perlahan menaiki tangga menuju Mimbar Kehormatan. Bendera Negara Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi kemudian ditempatkan di meja yang telah disiapkan di depan Istana Merdeka.

 

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