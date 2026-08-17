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Cerita Celina Olivia Bangga dan Terharu Bawa Baki Merah Putih di Hadapan Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:07 WIB
Cerita Celina Olivia Bangga dan Terharu Bawa Baki Merah Putih di Hadapan Prabowo
Paskibraka Nasional, Celina Olivia Apriani Theo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kebanggaan sekaligus haru dirasakan Celina Olivia Apriani Theo, pelajar SMK Negeri 5 Pontianak, yang dipercaya mewakili Provinsi Kalimantan Barat dalam upacara kenegaraan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Putri pasangan Intonius dan Anastasia itu mendapat kehormatan sebagai pembawa baki bendera Merah Putih, dalam upacara pengibaran bendera di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin (17/8/2026).

Celina mengaku terharu dan bahagia mendapat kepercayaan tersebut. Terlebih, pada momen itu, ia menjadi salah satu sosok yang mendapat perhatian ketika Prabowo menyerahkan Sang Merah Putih ke tangannya sebelum dikibarkan.

“Yang pastinya saya merasa bangga, terharu, dan sangat bersyukur karena bisa dipercaya untuk membawa baki pada pagi hari ini,” ujar Celina saat ditemui usai upacara.

Bagi Celina, pengalaman tersebut menjadi momen berharga yang akan selalu dikenang. Kepercayaan itu juga menjadi buah dari perjuangan panjang yang telah dijalaninya sejak awal tahun.

Perjalanan Celina menuju tugas tersebut dimulai sejak Januari. Ia mengikuti rangkaian seleksi secara bertahap, diawali dengan seleksi administrasi di tingkat kota.

 

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