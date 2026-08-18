Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Korban Gempa NTT, Mendagri: Pemerintah Bantu Rumah Warga yang Rusak

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |12:57 WIB
Tinjau Korban Gempa NTT, Mendagri: Pemerintah Bantu Rumah Warga yang Rusak
Mendagri Muhammad Tito Karnavian Sambangi Korban Gempa NTT
A
A
A

JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Safrizal ZA meninjau kerusakan  gempa di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tito berdialog dengan warga dan memastikan pemerintah menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Syaratnya, pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kajari serta Kapolres setempat.

"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," ujar Mendagri Tito dikutip, Selasa (18/8/2026).

Mantan Kapolri ini mengimbau agar Pemda mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat.

Adapun bantuan pemerintah meliputi Rp15 juta untuk kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp70 juta untuk rumah yang mengalami kerusakan berat.

"Nanti yang mendatanya dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti akan merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," ujarnya.

Sebelum peninjauan lapangan, Tito memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur.

Dia menegaskan, hasil peninjauan lapangan akan dibahas langsung dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN.

"Presiden sudah memerintahkan jajaran kabinet merah putih untuk turun langsung ke lapangan, informasi yang kita dapatkan di lapangan akan langsung jadi bahan masukan untuk segera ditindaklanjuti," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa NTT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/338/3236794//pemerintah-8KBW_large.jpg
Kirim Bantuan Rp3,8 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Pramono: Sumbangan Sukarela ASN!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/470/3236777//menteri_pu-Lp2A_large.jpg
Jalan Trans Flores Kembali Berfungsi Usai Gempa Guncang NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/629/3236724//bantuan_untuk_korban-LEqf_large.jpg
Gempa NTT, Dokter Ingatkan Bantuan Sufor Massal Bisa Berisiko bagi Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/337/3236730//gempa-PXB0_large.jpg
86 Persen BTS Terdampak Gempa di NTT Sudah Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236728//bbm-fhSy_large.jpg
11 Mobil Tangki Dikerahkan, 47 SPBU Kembali Beroperasi Pascagempa Flores
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236700//medag-tVLy_large.jpg
4 Pasar Rusak Akibat Gempa, Mendag Pantau Pasokan Bahan Pokok di NTT
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement