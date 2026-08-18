Polisi Berpakaian 'Preman' Sisir Orang yang Hendak Gabung ke Aksi Mahasiswa

JAKARTA - Sejumlah petugas kepolisian tak berseragam terlihat melakukan pemeriksaan terhadap massa yang hendak bergabung ke titik aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung UOB, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Pantauan di lokasi, pemeriksaan terhadap massa dilakukan sekitar 200 meter dari titik aksi yang berada di depan Gedung UOB. Sejumlah massa yang datang secara berkelompok tampak dihentikan dan diperiksa petugas kepolisian.

Para petugas tersebut mayoritas terlihat mengenakan kaus berwarna hitam. Mereka tampak melakukan pengecekan terhadap sejumlah orang yang hendak menuju lokasi aksi.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap mahasiswa yang telah mengenakan almamater kampus. Mereka terlihat diminta membuka tas dan memperlihatkan barang-barang bawaan kepada petugas.

Sementara beberapa mahasiswa yang datang tanpa mengenakan almamater juga terlihat diminta untuk mengenakan identitas kampus tersebut sebelum melanjutkan perjalanan menuju titik aksi. Dalam pemeriksaan tersebut, sejumlah benda yang dibawa massa juga terlihat disita petugas. Salah satunya berupa paralon yang dibawa sejumlah mahasiswa.

Salah satu mahasiswa yang diperiksa mengaku benda tersebut disita petugas meski digunakan untuk membawa identitas kelompoknya dalam aksi. "Mengakunya polisi, paralon kita ikut disita padahal untuk menaruh identitas (spanduk) kita," ujar salah satu mahasiswa yang diperiksa.

Setelah menjalani pemeriksaan, sejumlah massa kemudian melanjutkan perjalanan menuju titik aksi di depan Gedung UOB. Pemeriksaan terhadap massa yang hendak bergabung dengan aksi tersebut masih terlihat dilakukan di sekitar lokasi.

(Arief Setyadi )

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