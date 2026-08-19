Kapal Berbendera Tanzania Bawa 1,6 Ton Sabu Cair Ditangkap di Bengkalis

JAKARTA - Petugas gabungan mengamankan kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania saat melintas di perairan Tanjung Parit, Bengkalis, Riau. Kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu cair seberat sekitar 1,6 ton.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan, kapal tersebut dicegat petugas karena dicurigai membawa narkotika. Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan BNN, Bea Cukai, dan Polda Kepulauan Riau (Kepri).

"Tim Gabungan BNN RI, Bea Cukai dan Polda Kepri berhasil mengamankan kapal MV Ocean Porter di perairan Tanjung Parit, Bengkalis, Riau, pada 17 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB,” kata Suyudi, Rabu (19/8/2026).

Suyudi menjelaskan, kapal tersebut menggunakan identitas MV Rain Maker yang kemudian diubah menjadi MV Ocean Porter berbendera Tanzania.