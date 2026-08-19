Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim Tolak Pengalihan Penahanan Gus Yaqut, Ini Alasannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |09:05 WIB
Hakim Tolak Pengalihan Penahanan Gus Yaqut, Ini Alasannya
Terdakwa Gus Yaqut (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajukan permohonan pengalihan penahanan, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Hal itu diketahui seusai kubu Gus Yaqut membacakan nota perlawanan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dalam sidang kasus kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/8/2026).

“Saya rasa berkenaan dengan hal tersebut kami belum bisa mengabulkan permohonan tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim, Ni Kadek Susantiani.

Hakim menjelaskan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan Gus Yaqut pascaoperasi, yakni keteraturan mengonsumsi obat dan pembersihan luka. Menurut hakim, kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi oleh pihak rumah tahanan (rutan).

“Jadi yang dikeluhkan berkaitan dengan caregiver yang tidak tersedia di Rutan KPK, seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini tentunya adalah catatan bagi rutan, seperti itu, penuntut umum, berkaitan dengan sarana kesehatan yang ada di sana, bagaimana kemudian setiap tahanan yang ada di sana bisa memperoleh fasilitas kesehatan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3236967//febrie_ardiansyah-9lB5_large.jpg
Praperadilan Febrie Adriansyah soal Status Tersangka Digelar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236949//gus_yaqut-QBKx_large.jpg
Gus Yaqut Sebut Dakwaan Korupsi Kuota Haji Tidak Jelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236913//kpk-9FcW_large.jpg
Kasus Korupsi Haji, Eks Menag Yaqut Ungkap Alasan Kuota Tambahan Dibagi 50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235784//asn_jadi_tersangka_korupsi-iF5I_large.jpg
Kerugian Negara Kasus Korupsi PT Toba Pulp Lestari Ditaksir Rp2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235782//2_asn_jadi_tersangka_korupsi_transfer_pricing_toba_pulp_lestari-hvYE_large.jpg
Korupsi Transfer Pricing Toba Pulp Lestari, 2 ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/12/337/3235601//korupsi_kuota_haji-dRxt_large.jpg
Korupsi Kuota Haji, 'Anatomi' Dakwaan Gus Alex Dipertanyakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement