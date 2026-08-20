Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Seluruh Wilayah Diprediksi Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta mengalami cuaca berawan pada Kamis (20/8/2026). Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius.

Berdasarkan data prakiraan cuaca, Kepulauan Seribu diprediksi berawan dengan suhu 28°C dan kelembapan 71-77 persen. Sementara itu, Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu 25-30°C dan kelembapan 62-91 persen.

Di Jakarta Utara, cuaca juga diprediksi berawan dengan suhu 25-30°C serta kelembapan 64-88 persen. Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu 24-31°C dan kelembapan 61-94 persen.

Selanjutnya, Jakarta Selatan diprediksi berawan dengan suhu 24-32°C dan kelembapan 57-93 persen. Suhu maksimum 32°C menjadi yang tertinggi dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Adapun Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu 24-31°C dan kelembapan 59-95 persen.



(Awaludin)

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