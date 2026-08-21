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Breaking News! Hakim Tidak Terima Gugatan Praperadilan Dokter Tifa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |10:02 WIB
Breaking News! Hakim Tidak Terima Gugatan Praperadilan Dokter Tifa
Dokter Tifa (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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JAKARTA - Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan Sulistyo Muhammad Dwi Putro tidak menerima gugatan praperadilan sah atau tidaknya penuntutan dokter Tifauzia Tyassuma. Gugatan itu diajukan terkait kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka biaya yang timbul dalam perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil," ujar hakim di persidangan, Jumat (21/8/2026).

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim praperadilan membacakan berbagai pertimbangannya dahulu. Pertama, menimbang untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

"Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana disebut di atas. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, serta satu orang saksi dan satu orang ahli," tutur hakim.

Hakim menerangkan, untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon atau Kejaksaan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-16 dan satu orang ahli. Menimbang bahwa terhadap bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para pihak, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pemeriksaan perkara a quo.

"Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim memiliki kebebasan menilai, menerima, atau mengabaikan keterangan ahli berdasarkan keyakinan dan alat bukti lainnya yang sah karena sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut prinsip keyakinan bebas Hakim berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang," ujarnya.

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