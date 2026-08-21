Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kubu Dokter Tifa Sebut Prediksi Pihak Jokowi Selalu Zonk!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:10 WIB
Kubu Dokter Tifa Sebut Prediksi Pihak Jokowi Selalu Zonk!
Abdul Alkatiri, pengacara Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Abdul Alkatiri menyinggung prediksi kubu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai tidak pernah tepat atau selalu meleset. Dia menyebut hal itu bukan terjadi sekali, melainkan sudah beberapa kali.

"Memang selalu membuat prediksi-prediksi yang tidak jelas, kelompok dari sono ya," kata Alkatiri dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis 20 Agustus 2026.

Ia mencontohkan prediksi mengenai status perkara yang disebutnya akan segera masuk tahap P21. Menurut dia, prediksi tersebut telah berulang kali disampaikan, tetapi kenyataannya tidak kunjung terjadi sebagaimana yang diperkirakan.

"Seperti contohnya P21, ya kan? Oh, hari Jumat besok P21. Wah, itu konferensi pers. Ini satu tahun setengah, nggak P21-P21," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237462//dokter_tifa-Ru7M_large.jpg
Praperadilan Jilid I Tak Diterima, Dokter Tifa: Masih Ada Jilid II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237434//dokter_tifa-76E5_large.jpg
Breaking News! Hakim Tidak Terima Gugatan Praperadilan Dokter Tifa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237413//dokter_tifa-2eEZ_large.jpg
Sidang Putusan Praperadilan Dokter Tifa Terkait Ijazah Jokowi Digelar di PN Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237363//jahmada_girsang-rTq3_large.jpg
Singgung Praperadilan Roy Suryo Berulang, Rismon Gugat ke MK agar Pengajuan Dibatasi Sekali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237298//dokter_tifa-40mU_large.jpg
Dokter Tifa Kembali Ajukan Praperadilan, Sidang Perdana Digelar Jumat Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237276//gofur-Qy6V_large.jpg
Kuasa Hukum Roy Suryo Isyaratkan Praperadilan Jilid V: Bukan untuk Mengulur Waktu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement