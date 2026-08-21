Kubu Dokter Tifa Sebut Prediksi Pihak Jokowi Selalu Zonk!

JAKARTA - Pengacara Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Abdul Alkatiri menyinggung prediksi kubu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), yang dinilai tidak pernah tepat atau selalu meleset. Dia menyebut hal itu bukan terjadi sekali, melainkan sudah beberapa kali.

"Memang selalu membuat prediksi-prediksi yang tidak jelas, kelompok dari sono ya," kata Alkatiri dalam program Interupsi di iNews TV, Kamis 20 Agustus 2026.

Ia mencontohkan prediksi mengenai status perkara yang disebutnya akan segera masuk tahap P21. Menurut dia, prediksi tersebut telah berulang kali disampaikan, tetapi kenyataannya tidak kunjung terjadi sebagaimana yang diperkirakan.

"Seperti contohnya P21, ya kan? Oh, hari Jumat besok P21. Wah, itu konferensi pers. Ini satu tahun setengah, nggak P21-P21," sambungnya.