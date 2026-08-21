Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2026 di Surabaya, Kobarkan Semangat Pengabdian

SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026, di Monumen Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/8/2026).

Peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya, sekaligus meneguhkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus, bertepatan dengan peristiwa Proklamasi Polisi yang dikumandangkan di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah yang menegaskan sikap anggota kepolisian untuk berdiri bersama Republik Indonesia dan ikut mempertahankan kemerdekaan.

Sehari sebelum Proklamasi Polisi, tepatnya 20 Agustus 1945, Iptu Muhammad Jasin bersama anggota Polisi Istimewa Surabaya menyepakati pernyataan kesetiaan kepada Republik Indonesia sekaligus menyusun teks Proklamasi Polisi.

Pada 21 Agustus 1945, Muhammad Jasin kemudian memimpin apel di Markas Polisi Istimewa Surabaya dan membacakan Proklamasi Polisi yang diikuti seluruh anggotanya.

Proklamasi tersebut tidak sekadar menjadi pernyataan kesetiaan, tetapi juga menjadi penegasan tekad Polisi Istimewa Surabaya untuk berjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.