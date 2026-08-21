Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2026 di Surabaya, Kobarkan Semangat Pengabdian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |11:49 WIB
Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2026 di Surabaya, Kobarkan Semangat Pengabdian
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Juang Polri 2026, di Monumen Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/8/2026).

Peringatan Hari Juang Polri menjadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya, sekaligus meneguhkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus, bertepatan dengan peristiwa Proklamasi Polisi yang dikumandangkan di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah yang menegaskan sikap anggota kepolisian untuk berdiri bersama Republik Indonesia dan ikut mempertahankan kemerdekaan.

Sehari sebelum Proklamasi Polisi, tepatnya 20 Agustus 1945, Iptu Muhammad Jasin bersama anggota Polisi Istimewa Surabaya menyepakati pernyataan kesetiaan kepada Republik Indonesia sekaligus menyusun teks Proklamasi Polisi.

Pada 21 Agustus 1945, Muhammad Jasin kemudian memimpin apel di Markas Polisi Istimewa Surabaya dan membacakan Proklamasi Polisi yang diikuti seluruh anggotanya.

Proklamasi tersebut tidak sekadar menjadi pernyataan kesetiaan, tetapi juga menjadi penegasan tekad Polisi Istimewa Surabaya untuk berjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237321//dpr_ri-2e5t_large.jpg
DPR: Kapolri Perkuat Ketahanan Pangan Tindaklanjuti Arahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237136//polri-xOBE_large.jpg
Kapolri dan Titiek Soeharto Tanam Bawang Serentak, Potensi Panen Capai 2.795 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237066//pemerintah-NZPB_large.jpg
Raih MURI Tanam Bawang Putih, Kapolri: Cita-Cita Presiden Bisa Kita Eksekusi dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237048//pemerintah-vtcn_large.jpg
Polri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Tanam Bawang Putih Serentak dan Panen Raya di Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236860//polri-NDR2_large.jpg
Momen Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau 2 Posko Pengungsian Gempa NTT, Hibur Anak-Anak hingga Bawa Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236837//pemerintah-0EpG_large.jpg
Sambangi Korban Gempa NTT, Kapolri Pastikan Optimalisasi Penanganan Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement