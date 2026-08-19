Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih MURI Tanam Bawang Putih, Kapolri: Cita-Cita Presiden Bisa Kita Eksekusi dengan Baik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |14:22 WIB
Raih MURI Tanam Bawang Putih, Kapolri: Cita-Cita Presiden Bisa Kita Eksekusi dengan Baik
Kapolri: Cita-Cita Presiden Bisa Kita Eksekusi dengan Baik
A
A
A

JAKARTA - Polri melaksanakan penanaman bawang putih secara serentak di lahan terluas mencapai 279,53 hektare yang tersebar di 59 Polres pada 14 Polda. Kegiatan tersebut meraih perolehan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Penanaman serentak dipusatkan di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat serta Groundbreaking gudang ketahanan pangan Polri, Rabu (19/8/2026).

Sigit menegaskan bahwa gerakan penanaman bawang putih tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Bapak Presiden selalu menekankan bahwa di tengah situasi eskalasi global yang tidak menentu seperti ini, kita semua harus mandiri, khususnya di bidang ketahanan pangan. Oleh karena itu, ini menjadi perintah dari beliau yang harus kita tindak lanjut sehingga program ini bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit.

Sigit mengatakan upaya tersebut menjadi tantangan bersama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih. Saat ini, sekitar 90–95 persen kebutuhan bawang putih nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara produksi dalam negeri baru berkisar 39–40 ribu ton per tahun dibandingkan kebutuhan nasional yang telah mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun.

“Ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk bagaimana kita mengulang kejayaan yang pernah terjadi saat itu. Kita telah mencapai swasembada bawang putih saat itu dan tentunya saat ini Bapak Presiden memerintahkan hal yang sama,” ujar Sigit.

Karena itu, Polri berkomitmen mendukung target Presiden RI untuk mewujudkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun ke depan. Dukungan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai mitra strategis.

Sejauh ini, dari target lahan seluas 4.840 hektare yang diberikan Kementerian Pertanian, telah terverifikasi 2.593,1 hektare yang tersebar di 17 Polda dan 66 Polres. Dari luasan tersebut, 927,6 hektare telah ditanami dengan melibatkan 117 kelompok tani dan 2.257 petani.

Sigit mendorong agar potensi lahan tersebut dapat terus diperluas sehingga pelaksanaan program swasembada bawang putih dapat semakin optimal.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237048//pemerintah-vtcn_large.jpg
Polri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Tanam Bawang Putih Serentak dan Panen Raya di Sembalun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236895//sutrimo-thoF_large.jpg
Ekshumasi Sutrimo: Ada Riwayat Sakit Diabetes hingga Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236890//demo_mahasiswa-OzbY_large.jpg
Polisi Berpakaian 'Preman' Sisir Orang yang Hendak Gabung ke Aksi Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236870//bem_ui-YOed_large.jpg
Massa BEM UI Diadang Polisi di Dukuh Atas, Jalur Transjakarta Diblokade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/337/3236860//polri-NDR2_large.jpg
Momen Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau 2 Posko Pengungsian Gempa NTT, Hibur Anak-Anak hingga Bawa Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/18/338/3236845//demo-Jdkp_large.jpg
Ada 31 Demo di Jakarta Hari Ini, 9.242 Aparat Gabungan Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement