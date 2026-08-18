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Momen Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau 2 Posko Pengungsian Gempa NTT, Hibur Anak-Anak hingga Bawa Bantuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |15:21 WIB
Momen Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau 2 Posko Pengungsian Gempa NTT, Hibur Anak-Anak hingga Bawa Bantuan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto tinjau 2 posko pengungsian gempa NTT (Foto: Puteranegara/Okezone)
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NTT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meninjau dua posko pengungsian korban bencana alam gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peninjauan pertama dilaksanakan di posko pengungsian Barang Kolong, Kabupaten Manggarai. Kemudian, peninjauan dilakukan di Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Selasa (18/8/2026).

Dalam peninjauan di kedua lokasi tersebut, Kapolri dan Titiek membawa sejumlah bantuan yang sangat diperlukan masyarakat korban bencana.

Mereka juga menyerap aspirasi korban terkait kebutuhan mendesak yang diperlukan. Selain itu, disiapkan personel kepolisian serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.

Kapolri dan Titiek juga menghibur anak-anak yang menjadi korban bencana alam tersebut. Mereka turut menyiapkan hadiah untuk anak-anak tersebut. Sigit menegaskan, jajarannya bakal memastikan seluruh penanganan bencana alam di NTT berjalan optimal dan maksimal. Menurutnya, hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

      
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