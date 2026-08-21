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12.880 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Karhutla di 3 Provinsi Kalimantan

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |14:57 WIB
12.880 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Karhutla di 3 Provinsi Kalimantan
12.880 Personel Gabungan Dikerahkan Tangani Karhutla (foto: dok ist)
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JAKARTA - Pemerintah memperkuat operasi terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Penanganan karhutla melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.

"Operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, dengan penanganan yang disesuaikan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Sedikitnya 12.880 personel gabungan dikerahkan di tiga provinsi prioritas. Rinciannya, 1.410 personel bertugas di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.

Para personel melakukan pemantauan titik panas atau hotspot, patroli terpadu, pemeriksaan lapangan, hingga pemadaman darat. Operasi juga mencakup pembasahan dan pendinginan area, penyekatan lokasi terbakar, serta penjagaan di wilayah rawan untuk mencegah api kembali muncul.

 

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