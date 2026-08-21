Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahli Hukum: Kesalahan Pembuatan Surat Tidak Gugurkan Status Tersangka Febrie Adriansyah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |17:01 WIB
Ahli Hukum: Kesalahan Pembuatan Surat Tidak Gugurkan Status Tersangka Febrie Adriansyah
Ahli Hukum UGM Marcus Priyo Gunarto.
A
A
A

JAKARTA - Kesalahan dalam pembuatan surat secara administrasi tidak serta-merta menggugurkan status tersangka seseorang, demikian disampaikan ahli hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Marcus Priyo Gunarto. Hal ini juga berlaku dalam kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

"Jadi memang di dalam proses penyidikan itu ada banyak sekali perbuatan administrasi. Kesalahan dalam pembuatan surat administrasi itu tidak kemudian menggugurkan keseluruhan proses di dalam penyidikan tadi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan yang diangkat kubu Febrie untuk dipertanyakan kepadanya berkaitan dengan kesalahan surat-menyurat. Dia menjelaskan dalam persidangan, dalam proses penyidikan memang terdapat banyak perbuatan administrasi. Namun, manakala terjadi kesalahan teknis seperti pengetikan dan semacamnya, hal tersebut tidak lantas menggugurkan proses penyidikan, termasuk proses penetapan tersangka.

Pasalnya, kata dia, proses penyidikan tersebut bertujuan untuk pengumpulan alat bukti hingga penentuan tersangka. Jika terdapat kesalahan administrasi, penyidik dapat langsung memperbaiki kesalahan administrasi tersebut.

"Penyidikan itu kan mengumpulkan alat bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menentukan tersangkanya. Prinsipnya seperti itu. Ya, kemudian tidak membatalkan itu, yang diperbaiki ya kesalahan administrasinya saja," tuturnya.

Dia menerangkan, selain itu ada pula persoalan kompetensi praperadilan yang dipertanyakan oleh kubu Febrie, yang juga telah dijelaskannya. Praperadilan berfungsi menguji keabsahan prosedural dalam proses penyidikan ataupun penuntutan.

Selain itu, ia juga menjelaskan terkait pemeriksaan calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka tidak diwajibkan secara mutlak, sehingga seseorang dapat saja ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa terlebih dahulu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237499//marcus_priyo_gunarto-qdiR_large.jpg
Ahli Sebut Febrie Adriansyah Tak Bisa Minta Barang Sitaan Keluarga Dikembalikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/21/337/3237441//sidang_praperadilan_penyitaan_febrie_adriansyah-8Xow_large.jpg
Praperadilan Penyitaan Febrie Adriansyah, Polri Serahkan Bukti Surat dan Hadirkan 2 Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237371//febri_diansyah_kuasa_hukum_febrie_adriansyah-XCdt_large.jpg
Kubu Febrie Adriansyah Klaim Temukan 30 Indikasi Pelanggaran Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237385//sidang_praperadilan_kasus_febrie_adriansyah-SDsL_large.JPG
Ahli di Sidang Febrie: Sprindik Tak Diteken Dirdik Bisa Cacat Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237384//sidang_praperadilan_kasus_febrie_adriansyah-jf3W_large.JPG
Terkait Emas di Kasus Febrie Adriansyah, Ahli Tegaskan Pentingnya Penyidikan Pidana Asal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/337/3237374//idang_praperadilan_febrie_adriansyah-7u5x_large.JPG
Ahli Hukum Nilai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah di Sentul Tidak Sah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement