Prabowo Kenalkan Istilah 'Jas Hijau' di Muktamar NU: Jangan Lupakan Jasa Ulama

JOMBANG - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada para kiai dan ulama, atas peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga moral bangsa. Dalam kesempatan itu, Prabowo memperkenalkan istilah "Jas Hijau" sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).

"Kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan Jas Hijau: jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama," kata Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan warga Nahdliyin.

Prabowo mengingatkan, bahwa meski kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, ujian sesungguhnya terhadap kemerdekaan terjadi dalam pertempuran di Surabaya pada Oktober-November 1945.