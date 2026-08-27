Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kenalkan Istilah 'Jas Hijau' di Muktamar NU: Jangan Lupakan Jasa Ulama

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |18:33 WIB
Prabowo Kenalkan Istilah 'Jas Hijau' di Muktamar NU: Jangan Lupakan Jasa Ulama
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

JOMBANG - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penghormatan kepada para kiai dan ulama, atas peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga moral bangsa. Dalam kesempatan itu, Prabowo memperkenalkan istilah "Jas Hijau" sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para ulama.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren (Ponpes) Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).

"Kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan Jas Hijau: jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama," kata Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan warga Nahdliyin.

Prabowo mengingatkan, bahwa meski kemerdekaan Indonesia diproklamasikan di Jakarta, ujian sesungguhnya terhadap kemerdekaan terjadi dalam pertempuran di Surabaya pada Oktober-November 1945.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NU Muktamar NU Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238612//presiden_prabowo_subianto-xuUL_large.jpg
Prabowo Tagih Kartu NU ke Gus Yahya: Kalau Ada, Saya Datang Lagi 31 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238580//prabowo_sungkem_kepada_kh_nurul_huda_djazuli-RSzB_large.jpg
Tiba di Arena Muktamar NU, Prabowo Sungkem kepada KH Nurul Huda Djazuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238579//muktamar_nu-NH9T_large.jpg
Warga Nahdliyin Mulai Berdatangan Jelang Pembukaan Muktamar Ke-35 NU di Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238577//wapres_ri_gibran_rakabumingraka-Dzb9_large.jpg
Gibran hingga JK Hadiri Muktamar Ke-35 NU di Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238560//wakil_presiden_gibran_rakabuming_raka-84iY_large.jpg
Wapres Gibran dan Sejumlah Menteri Hadiri Pembukaan Muktamar ke-35 NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/337/3238544//prabowo-kJqQ_large.jpg
Bertolak ke Jombang, Prabowo Bakal Buka Muktamar Ke-35 NU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement