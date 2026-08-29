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Putra Mahkota Norwegia Pangeran Haakon Naik Tahta Usai Kematian Raja Harald V, Ini Profilnya!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |09:01 WIB
Putra Mahkota Norwegia Pangeran Haakon Naik Tahta Usai Kematian Raja Harald V, Ini Profilnya!
Putra Mahkota Norwegia Pangeran Haakon Naik Tahta/AP
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JAKARTA Raja Harald V meninggal dunia pada usia 89 tahun. Sebelum meninggal, Harald dirawat di rumah sakit dengan kondisinya disebut kritis selagi masyarakat Norwegia telah berkumpul di depan istana. Sepeninggalan raja, Putra Mahkota Haakon (53) akan jadi penerusnya.

Dilansir APNews, Sabtu (29/8/2026), Haakon mengusung semboyan "Segalanya untuk Norwegia" (All for Norway), yang telah digunakan sejak era kakek buyutnya.

Sang istri kini bergelar Ratu Mette-Marit, sementara anak sulungnya menjadi Putri Mahkota Ingrid Alexandra sekaligus pewaris takhta.

Haakon sangat memahami seluk-beluk tugasnya. Seiring bertambahnya usia dan menurunnya kondisi kesehatan sang ayah dalam beberapa tahun terakhir, ia telah beberapa kali menjalankan peran sebagai wali raja (regent) bagi negara tersebut.

Monarki Norwegia memiliki akar sejarah yang panjang, yang bermula dari Raja Harald Fairhair pada abad kesembilan. Ketika Norwegia meraih kembali kemerdekaannya dari Swedia pada tahun 1905, tiga perempat pemilih dalam referendum nasional menyetujui pemulihan sistem kerajaan.

Saat ini, peran raja lebih bersifat simbolis karena kekuasaan pemerintahan berada di tangan parlemen hasil pemilihan umum; namun, keluarga kerajaan tetap memiliki status layaknya selebritas dan berperan dalam mempromosikan negara yang makmur tersebut di kancah internasional.

Profil Haakon

Haakon adalah anak bungsu Harald, lahir dua tahun setelah kakaknya, Putri Martha Louise. Namun, sebagai anak laki-laki tertua, ia menjadi pewaris takhta ketika kakeknya, Raja Olav, wafat pada tahun 1991. Konstitusi Norwegia diubah pada tahun 1990 untuk memungkinkan anak sulung di masa depan—tanpa memandang jenis kelamin, mendapatkan prioritas dalam garis suksesi. Akan tetapi, aturan ini tidak berlaku surut.

 

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