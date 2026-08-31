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Mendagri Sebut 1,2 Juta Personel Satlimnas Berperan Jaga Stabilitas Keamanan

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |07:56 WIB
Mendagri Sebut 1,2 Juta Personel Satlimnas Berperan Jaga Stabilitas Keamanan
Apel Akbar Satlinmas memperingati HUT ke-81 RI di Stadion Jakabaring Sport City
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PALEMBANG – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, atas nama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengukuhkan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA sebagai Wakil Ketua Umum II Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (DPP Aslinmas) Indonesia.

Pengukuhan tersebut dalam rangkaian Apel Akbar Satlinmas memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, di Stadion Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), sejumlah gubernur dan lain sebagainya.

Dalam sambutannya Menteri Tito yang dibacakan Wamendagri Akhmad Wiyagus, mengatakan, Satlinmas memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

"Keberadaan Satlinmas menjadi garda terdepan di tingkat desa/kelurahan yang bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah,” ujar Akhmad Wiyagus, dikutip, Senin (31/8/2026).

Dikatakannya, jumlah anggota Satlinmas di seluruh Indonesia mencapai 1.247.815 personel. Jumlah tersebut dinilai bukan sekadar angka, melainkan representasi kekuatan sosial masyarakat yang sangat besar dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat, hingga penanggulangan bencana di tingkat desa dan kelurahan.

"Saya ingin menegaskan Satlinmas bukan sekadar pelengkap penyelenggaraan pemerintah daerah. Satlinmas adalah kekuatan masyarakat yang harus kita bina, kita berdayakan, dan kita tingkatkan kapasitasnya. Satlinmas hadir ketika masyarakat membutuhkannya termasuk ketika bencana,” ungkapnya.

Dalam konteks pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ia juga menekankan pentingnya penguatan peran Satlinmas dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini.

Sementara itu, Safrizal ZA menegaskan bahwa pengukuhan dirinya sebagai Wakil Ketua Umum II DPP Aslinmas Indonesia merupakan amanah untuk memperkuat peran Satlinmas sebagai bagian penting dari ekosistem pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Mulai dari bencana hidrometeorologi, karhutla, dinamika sosial, hingga berbagai kondisi kedaruratan di tingkat lokal membutuhkan kesiapsiagaan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga pada kekuatan masyarakat.

 

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