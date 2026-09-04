Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp40 Miliar dari Konglomerat Tan Kian

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |18:43 WIB
Febrie Adriansyah Bantah Terima Rp40 Miliar dari Konglomerat Tan Kian
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Pengacara mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA), Febri Diansyah membantah kliennya menerima uang senilai Rp40 miliar dari seorang pengusaha properti bernama Tan Kian (TK) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana pemberitaan yang beredar.

"Kalau Pak FA sudah tegas ya mengatakan dari awal bahwa tidak ada penerimaan Rp40 miliar tersebut," ujar Febri, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, dalam kasus dugaan TPPU, pihaknya tidak berhenti hanya pada bantahan saja, tapi melihat lebih jauh terkait bukti-bukti lain atau keterangan pihak lain yang dikutip dalam sidang praperadilan kemarin.

Febri meluruskan, dugaan disinformasi atau kekeliruan informasi yang menyebut Febrie Adriansyah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian itu berawal dari pertimbangan hakim praperadilan yang hanya diambil sebagian saja.

Dia menerangkan, dalam BAP Tan Kian menjelaskan uang tersebut diberikan pada Ferry Hongkiriwang alias Ferry Boboho, yang mana informasi terkait perkara yang diduga akan menyeret Tan Kian itu sebelumnya disampaikan seorang bernama Lucy. Setelah itu, terjadilah komunikasi antara Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang, yang berdasarkan BAP uang tersebut diberikan Tan Kian pada Ferry Hongkiriwang.

"Tan Kian justru mengatakan dia pertama kali disampaikan oleh seseorang yang bernama Lucy, seseorang yang bernama Lucy yang orang tersebut tidak dikenal sama sekali oleh Pak FA. Jadi seseorang bernama Lucy yang mengatakan intinya ada perkara yang sedang berjalan, kalau tidak diurus maka ada potensi menjadi tersangka," tuturnya.

"Ferry tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut," jelas Febri lagi.

Justru dalam BPA, bebernya, Tan Kian menggunakan kata 'menurut saya, bisa saja..' dan menduga uang tersebut diberikan kepada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung). Tan Kian justru memberikan uang tersebut kepada seseorang bernama Ferry Hongkiriwang, namun tidak diketahui apakah uang itu kemudian digunakan atau disimpan oleh Ferry atau pada pihak lain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240029//febri_diansyah_kuasa_hukum_febrie_adriansyah-puwj_large.jpg
Diperiksa 10 Jam, Penyidik Cecar 50 Pertanyaan ke Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239992//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-6zjy_large.jpg
Periksa Pihak Bank, Kejagung Dalami Transaksi Eks Jampidsus Febrie di Kasus TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239943//kejagung-KEfH_large.jpg
Kejagung Duga Uang Rp40 Miliar dari Konglomerat Tan Kian ke Febrie Adriansyah Jadi Tindak Pidana Asal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239930//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-QkpR_large.jpeg
Kejagung Ungkap Ada 6 Saksi Lain Diperiksa Terkait Kasus TPPU Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239918//kejagung-yvMF_large.jpg
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai Jadi Ujian Menjaga Marwah Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3239889//febri_diansyah-E5Z2_large.jpg
Kuasa Hukum Berharap Febrie Adriansyah Segera Disidang, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement