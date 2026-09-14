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Jaksa Kulik Dugaan OTT Bea Cukai Bocor, Ungkap Pesan 'Hati-Hati Kita Lagi Dipantau'

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |20:25 WIB
Jaksa Kulik Dugaan OTT Bea Cukai Bocor, Ungkap Pesan 'Hati-Hati Kita Lagi Dipantau'
Jaksa kulik dugaan OTT Bea Cukai bocor (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
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JAKARTA - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap importasi barang di Direktorat Bea Cukai bocor. Sebab, terdapat pesan kepada Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) terkait gerak-geriknya yang sedang dipantau.

Hal itu diungkapkan jaksa saat Orlando, yang juga terdakwa dalam perkara tersebut, menjadi saksi untuk terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan serta Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Senin (14/9/2026).

"Ini saksi bisa dapat info dari Pak Sisprian, 'Hati-hati Coy, kita lagi dipantau', ini kok bisa? Kami aja tahunya kasus ini setelah muncul di media," kata jaksa.

"Siapa nih yang spil-spil ke Pak Sis sama Pak Rizal OTT KPK kok dugaannya bocor? Gimana, Saksi?" sambung jaksa bertanya.

"Saya cuma diinformasikan aja, Pak. 'Hati-hati kita lagi dipantau'. Tapi saya nggak jelas dipantau yang mana, Pak. KPK atau instansi unit lain, gitu, Pak," jawab Orlando.

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