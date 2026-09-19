Momen Prabowo Serukan 'Free Palestine' di Resepsi 100 Tahun Gontor

PONOROGO - Presiden RI Prabowo Subianto dengan penuh semangat memekikkan “Free Palestine” saat mengawali pidatonya dalam acara Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).

Momen tersebut terjadi ketika Prabowo menyapa sejumlah duta besar negara sahabat untuk Indonesia yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sapaan dimulai dari Dubes Turki, Dubes Mesir, Dubes Qatar, Dubes Kuwait, Dubes Sudan, Dubes Suriah, Dubes Yaman, hingga Dubes Palestina.

Saat Prabowo menyebut Dubes Palestina, suasana ruangan semakin bergemuruh disambut tepuk tangan para tamu undangan. Presiden sempat menghentikan pidatonya sejenak dan melihat suasana ruangan.

Tak lama kemudian, Prabowo memekikkan kalimat “Free Palestine” yang langsung disambut oleh guru dan santri Pondok Modern Darussalam Gontor.

“Free Palestine,” ucap Prabowo dengan penuh semangat dan diulang sebanyak tiga kali.