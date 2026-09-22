Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Toyota Zenix Milik Anggota DPRD Vinna Ledy Terkait Dugaan Korupsi di Bengkulu

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |20:26 WIB
KPK Sita Toyota Zenix Milik Anggota DPRD Vinna Ledy Terkait Dugaan Korupsi di Bengkulu
KPK Sita Toyota Zenix Milik Anggota DPRD Vinna Ledy
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menambah daftar aset milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA) yang disita. Penyidik lembaga antirasuah menyita satu unit mobil Toyota Zenix.

Mobil tersebut disita karena diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.

"Hari ini Selasa (22/9), penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit kendaraan roda empat dari Sdri. VLA," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (22/9/2026).

Budi menjelaskan, mobil tersebut diduga merupakan pemberian dari pengusaha Eno Bowo Susilo (EBS). Kendaraan itu kemudian diatasnamakan dan digunakan sehari-hari oleh Dian Andhini Anggraheni (DAA), yang merupakan adik Vinna Ledy.

"Mobil tersebut diduga pemberian dari Sdr. EBS, yang kemudian diatasnamakan dan digunakan sehari-hari oleh Sdri. DAA, yang merupakan adik Sdri. VLA," ujarnya.

Penyitaan Toyota Zenix tersebut menambah deretan aset yang telah diamankan KPK dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Bengkulu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/337/3241957//kpk-ZWn1_large.jpg
KPK Geledah Rumah Kontraktor Proyek PUPR Bengkulu, Sita Barang Bukti Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240979//kpk-QZiX_large.jpg
KPK Geledah Rumah di Jaktim Terkait Kasus Rejang Lebong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240729//kpk-fTjL_large.jpg
KPK Dalami Mobil Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy dari Swasta, Diduga Gunakan Nama Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240567//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Qbsl_large.jpg
KPK Panggil Dua Anggota DPRD Kota Bengkulu Terkait Kasus Suap Pemkab Rejang Lebong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240208//kpk-6IKx_large.jpg
KPK Periksa Legislator Bambang Hermanto, Dalami Usulan Proyek di Bengkulu hingga Dugaan Aliran Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/337/3239429//rumah_anggota_dprd_bengkulu_vinna_ledy-wIDk_large.jpg
KPK Sita Rumah Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy di Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement