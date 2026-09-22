Avanza Ugal-ugalan Tabrak Pengendara Motor di Kembangan Jakbar, Dua Orang Terluka

JAKARTA — Sebuah mobil Toyota Avanza yang dikemudikan CLP menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Haji Lebar, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa (22/9/2026) pagi. Aksi ugal-ugalan pengemudi tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 08.00 WIB. Mulanya, CLP melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Haji Lebar.

“Setibanya di dekat area Dapur MBG, mobil tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai saudara NDN,” kata Joko dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Usai menabrak NDN, CLP tidak menghentikan kendaraannya dan terus melaju hingga kembali menabrak pengendara sepeda motor lain yang dikemudikan SE.

“Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas berakibat pengendara NDN mengalami luka memar pada bagian tangan dan pengendara SE mengalami luka memar di bagian kiri,” ujarnya.

Kedua korban saat ini sudah mendapatkan perawatan medis di RSUD Kembangan dan telah diperbolehkan pulang. Joko menuturkan, pihak kepolisian masih mendalami insiden tersebut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.

“Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan,” tutupnya.

(Rahman Asmardika)

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