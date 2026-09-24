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Tak Terima Putusan Kecuali Bebas, Nadiem Pastikan Ajukan Kasasi Kasus Chromebook

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |15:20 WIB
Tak Terima Putusan Kecuali Bebas, Nadiem Pastikan Ajukan Kasasi Kasus Chromebook
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
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JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bakal mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan banding perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Langkah ini diambil usai Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memangkas hukuman penjaranya dari 10 tahun menjadi 9 tahun pada Kamis (24/9/2026).

"Betul, kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin," kata Nadiem di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Nadiem menegaskan dirinya belum putus asa untuk memperjuangkan keadilan. Ia bahkan menyatakan tidak menerima putusan apa pun selain vonis bebas dari segala tuduhan jaksa penuntut umum (JPU).

"Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apa pun di luar bebas," lanjutnya.

Meski enggan menerima putusan tersebut, Nadiem tetap mengapresiasi majelis hakim PT DKI Jakarta yang telah memangkas vonis penjara serta kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkannya.

Kendati demikian, ia menilai putusan tingkat banding itu masih mengabaikan kebenaran materiil. Nadiem meyakini fakta-fakta di persidangan tidak membuktikan dirinya melakukan tindak pidana korupsi.

"Jadi, walaupun saya mengapresiasi pengurangannya, saya merasa masih saja kebenaran diabaikan. Masih saja bahwa hati nurani dikesampingkan. Dan yang menjadi korban bukan hanya saya, tetapi juga kredibilitas dari sistem penegak hukum di Indonesia," tegasnya.

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