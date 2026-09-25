Operasi Sikat Musi I 2026, Polisi Tangkap 3 Preman dari Kawasan Rawan Palembang

JAKARTA - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar Operasi Sikat Musi I 2026 untuk menindak aksi premanisme di ruang publik. Dalam operasi tersebut, tiga orang diamankan di kawasan Simpang Macan Lindungan, Palembang.

Ketiga orang yang diamankan yakni A (28), pengamen asal Jalan Perintis 1 Palembang, MRD (26), pengamen asal Jalan Macan Lindungan Lorong Kopri, serta RF (21), pegawai bangunan asal Macan Lindungan Lorong Tunggal 5.

Dari tangan ketiganya, petugas turut mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan aktivitas premanisme jalanan. A diamankan bersama uang Rp4.500, MRD Rp15.000, dan RF Rp24.000.

Kasatgas Humas Operasi Sikat Musi I 2026, Kompol I Putu Suryawan mengatakan, penindakan tersebut dilakukan Satgas Preventif sebagai respons terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).