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Saldi Isra Berkelakar di Sidang Gugatan Ijazah Gibran: yang Paling Penting Malam Ini Hasil Bola!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |19:35 WIB
Saldi Isra Berkelakar di Sidang Gugatan Ijazah Gibran: yang Paling Penting Malam Ini Hasil Bola!
Sidang Gugatan Ijazah Gibran di MK (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus hakim konstitusi, Saldi Isra melontarkan kelakar saat memimpin sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 yang menyinggung syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (1/10/2026) malam.

Kelakar itu disampaikan Saldi sebelum mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan Pihak Termohon. Dalam kesempatan tersebut, Saldi mengingatkan seluruh pihak agar persidangan berjalan tertib.

"Mudah-mudahan ini bisa berlangsung tertib, karena yang paling penting malam ini adalah hasil pertandingan sepak bola," kata Saldi dalam persidangan.

Dia kemudian menyinggung laga Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung malam itu.

"Nah, karena ini Indonesia mau melawan Bangladesh ya, kalau menangnya dengan gol yang banyak sementara di tempat lain Malaysia menang dengan gol kecil atau seri atau kalah, dan kita bisa lolos ke final," ujarnya yang disambut tawa peserta sidang.

 

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