Tok! Badan Otorita Pantura Jawa Jadi Mitra Komisi IV DPR

JAKARTA - DPR RI resmi menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI. Penetapan tersebut disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (1/10/2026).

"Kita memasuki agenda kedua rapat paripurna hari ini, yaitu penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin rapat.

Puan mengatakan, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa akan menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI. Penetapan tersebut mengacu pada surat Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

"Sesuai dengan surat Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa nomor B/207/ tanggal 16 September 2020/6 hal permohonan penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 21 September 2020/6, menetapkan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI," ujarnya.