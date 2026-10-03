Memasak Ditinggal Ngobrol dengan Tetangga, Rumah di Kemayoran Terbakar

JAKARTA — Sebuah rumah tinggal di Jalan Taruna Jaya Gg 2 RT 004/RW 03, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, hangus terbakar pada Sabtu (3/10/2026) siang. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas memasak yang ditinggalkan penghuninya untuk mengobrol dengan tetangga.

Kebakaran bermula saat penghuni sedang memasak di dapur rumahnya. Di sela aktivitas tersebut, sang penghuni justru meninggalkan area dapur untuk mengobrol dengan tetangganya di luar rumah.

"Pelapor sedang memasak namun pemasakannya ditinggal sebentar untuk mengobrol dengan tetangga," tulis keterangan Command Center Damkar DKI Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Usai mengobrol, penghuni pun kembali masuk ke dalam rumah dan dikagetkan dengan kondisi dapur yang sudah dipenuhi api. Penghuni berupaya memadamkan api dan menghubungi petugas damkar DKI Jakarta.

"Ketika kembali ke dapur telah terjadi penyalaan," sambung keterangan tersebut.

Adapun untuk memadamkan api, 7 Unit mobil pemadam kebakaran dan 21 personel dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan sekira pukul 12.10 WIB.

"Dugaan Penyebab : Kebocoran Tabung Gas (GAS)."

(Rahman Asmardika)

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