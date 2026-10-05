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Usai Sertijab Menko Polkam, Dudung Singgung Perkara di MK

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |16:26 WIB
Usai Sertijab Menko Polkam, Dudung Singgung Perkara di MK
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kantor Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), menggelar sertijab Menko Polkam, dari Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, pada Senin (5/10/2026). Sebagai Menko Polkam baru, Dudung turut menyampaikan pandangannya mengenai antisipasi situasi politik dalam negeri. 

Dirinya pun menyinggung mengenai penangan perkara yang tengah menjadi perhatian di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Dudung tidak secara spesifik menyebut perkara apa yang sedang ditangani MK.

"Tentang situasi politik, kita lihat di media saat ini sedang tren ya, kita sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, ya Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat. Kemudian juga itu merupakan suatu pemahaman yang nanti akan kita lihat," kata Dudung dalam sesi konferensi persnya, Senin (5/10/2026).

Ia menegaskan, apapun keputusan hukum lembaga peradilan tentunya harus dihormati. Dia pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan agar situasi politik dalam negeri tidak semakin runyam

"Artinya bahwa apa yang menjadi keputusan secara hukum kita junjung tinggi, dan kemudian pemahaman saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial dan sebagainya tidak meng-kemudian mempersepsikannya masing-masing, kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan," jelasnya.

 

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