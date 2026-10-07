Profil Jenderal Kopassus Ahli Telik Sandi Drajad Brima Yoga, Konco Lawas KSAD Maruli di Lembah Tidar

JAKARTA – Kodam XXVI/Mataram yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto direncanakan akan bermarkas di Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kodam yang melingkupi wilayah teritorial DIY ini dipimpin Mayjen Drajat Brima Yoga.

Saat ini, TNI AD baru mempunyai 21 Kodam dari total 38 provinsi, ditambah 6 Kodam baru yang diresmikan, maka tersisa pembangunan 11 Kodam lagi.

Tujuan penambahan Kodam ini untuk mempermudah pengamanan wilayah, memperkuat struktur pertahanan kewilayahan, dan menyamakan komando teritorial TNI AD di tiap provinsi di Indonesia.

Profil Mayjen Drajat Brima Yoga

Drajat Brima Yoga merupakan perwira tinggi TNI AD berpangkat mayor jenderal (Mayjen) yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kodam (Pangdam) XXVI/Mataram.

Abituren Akmil 1992 ini masih satu angkatan dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan sama-sama berasal dari infanteri Korps baret merah Kopassus.

Pria yang lahir pada 14 November 1969 ini mengawali kariernya sebagai Danyonif Raider 300/BJW (2009–2011), kemudian Dandim 1207/Pontianak (2011) dan Kasrem 051/Wijayakarta (2013).