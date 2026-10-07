Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Cartenz Gagalkan Penyelundupan Ratusan Amunisi di Perairan Jayapura Diduga untuk KKB

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |11:39 WIB
Satgas Cartenz Gagalkan Penyelundupan Ratusan Amunisi di Perairan Jayapura Diduga untuk KKB
Satgas Cartenz Gagalkan Penyelundupan Ratusan Amunisi
A
A
A

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Jayapura menggagalkan aksi penyelundupan amunisi ilegal lewat perairan Jayapura. Diduga amunisi tersebut untuk dikirim ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz mengatakan barang bukti berupa tas kulit berwarna hitam beserta 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter juga telah diserahkan pada Senin (5/10) kemarin.

Saat ini penyidik gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz dan Ditreskrimum Polda Papua tengah mengusut asal-usul amunisi termasuk pelaku dan tujuan pengiriman.

"Siapa yang mengirim barang, dari mana asalnya, dan ke mana tujuannya. Kami juga akan mengambil keterangan dari beberapa saksi guna membantu mengidentifikasi alat angkut yang digunakan,” ujar Yusuf, Rabu (7/10/2026).

Yusuf mengatakan, pendalaman tersebut juga dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, menerima maupun menguasainya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/337/3246180/viral-BsZP_large.jpg
Senyap! Prajurit TNI Habisi 2 Algojo KKB Papua bak Pasukan AS Navy SEAL dengan Teknologi Thermal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/340/3245958/tni-4J6n_large.jpg
Rekam Jejak Berdarah Arso Aisnak dan Yohanes, 2 Algojo KKB yang Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/04/340/3245869/kkb-D9fu_large.jpg
Breaking News! Pasukan Khusus TNI Kembali Terlibat Baku Tembak, 2 Algojo KKB Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/340/3244931/kkb-Svlz_large.jpg
Jenderal Kopassus Lucky Avianto: Pentolan KKB Tersadis Hermanus Hogajau dan 3 Anggotanya Tewas Ditembak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244542/panglima_tni-tmOU_large.jpg
Panglima TNI: OPM Harus Ditumpas, Tak Boleh Ada Separatis di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244249/kkb-4VFX_large.jpg
4 Anggota KKB Tewas Ditembak Pasukan Elite TNI, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement