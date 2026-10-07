Satgas Cartenz Gagalkan Penyelundupan Ratusan Amunisi di Perairan Jayapura Diduga untuk KKB

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Jayapura menggagalkan aksi penyelundupan amunisi ilegal lewat perairan Jayapura. Diduga amunisi tersebut untuk dikirim ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz mengatakan barang bukti berupa tas kulit berwarna hitam beserta 200 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter juga telah diserahkan pada Senin (5/10) kemarin.

Saat ini penyidik gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz dan Ditreskrimum Polda Papua tengah mengusut asal-usul amunisi termasuk pelaku dan tujuan pengiriman.

"Siapa yang mengirim barang, dari mana asalnya, dan ke mana tujuannya. Kami juga akan mengambil keterangan dari beberapa saksi guna membantu mengidentifikasi alat angkut yang digunakan,” ujar Yusuf, Rabu (7/10/2026).

Yusuf mengatakan, pendalaman tersebut juga dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, menerima maupun menguasainya.