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Dramatis! Dokter Saudi Berhasil Pisahkan Bayi Kembar Siam Asal Maroko, Operasi Berjalan 6 Jam

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |22:03 WIB
Dramatis! Dokter Saudi Berhasil Pisahkan Bayi Kembar Siam Asal Maroko, Operasi Berjalan 6 Jam
Dokter Saudi berhasil pisahkan bayi kembar Siam asal Maroko (Foto: SGV)
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JAKARTA - Tim medis dan bedah Program Kembar Siam Saudi berhasil memisahkan bayi kembar siam asal Maroko, Saja dan Doha. Operasi berlangsung selama enam jam di Rumah Sakit Spesialis Anak Raja Abdullah, King Abdulaziz Medical City, Kementerian Garda Nasional, Riyadh, Kamis (8/10/2026).

Melansir SPA, Penasihat di Istana Kerajaan, Pengawas Umum Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Penyelamatan Raja Salman (KSrelief), sekaligus Kepala Tim Medis dan Bedah, Abdullah Al Rabeeah, mengatakan, operasi tersebut berhasil diselesaikan melalui enam tahap.

Menurut Al Rabeeah, sebanyak 23 konsultan, spesialis, perawat, dan teknisi dari bidang anestesiologi, bedah anak, bedah plastik, serta spesialisasi pendukung lainnya terlibat dalam operasi tersebut. Keterlibatan mereka bertujuan memastikan tingkat presisi dan keamanan tertinggi dalam setiap tahapan operasi.

Ia menjelaskan, bayi kembar siam tersebut menyatu pada bagian bawah dada dan perut. Keduanya juga berbagi perikardium, hati, dan usus.

Al Rabeeah mengatakan, operasi terhadap Saja dan Doha merupakan pemisahan keempat bayi kembar siam asal Maroko yang dilakukan melalui program tersebut. Operasi ini sekaligus menjadi operasi ke-73 dalam Program Kembar Siam Saudi.

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Topik Artikel :
Arab Saudi Bayi Kembar Bayi
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