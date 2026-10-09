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Tim Ekspedisi Patriot Latih Warga Merauke Gunakan AI untuk Produksi Pangan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |18:50 WIB
Tim Ekspedisi Patriot Latih Warga Merauke Gunakan AI untuk Produksi Pangan
Tim Ekspedisi Patriot Latih Warga Merauke Gunakan AI untuk Produksi Pangan
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JAKARTA  – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, bahwa pembangunan wilayah harus dibarengi dengan pengembangan ekosistem usaha. Diketahui Pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan di Papua.

"Pembangunan kewilayahan yang kita lakukan tidak hanya sebatas infrastruktur fisik, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi masyarakatnya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi yang tepat guna," ujar Menko AHY, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal tersebut, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Gajah Mada (UGM) yang dibentuk pemerintah, mengajarkan warga Kawasan Transmigrasi Muting, Merauke, Papua Selatan memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk memproduksikan produk pangan siap saji.

Ketua Tim Ekspedisi Patriot UGM bidang Digitalisasi,Faiz Zamzami, mengatakan produk buatan masyarakat sejatinya memiliki potensi yang sangat besar.

Tantangan utamanya terletak pada bagaimana produk tersebut dapat dikembangkan dan dikemas agar memiliki daya saing.

“Oleh karena itu, pengemasan, branding, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat,” ujar Faiz, Jumat (9/10/2026).

Inovasi pendampingan ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. Salah satu warga penerima manfaat, Dewi mengaku mendapatkan wawasan baru yang mengubah cara pandangnya dalam mengelola usaha.

“Selama ini kami lebih banyak berfokus pada membuat produknya. Dari workshop ini kami mendapatkan pemahaman bahwa kemasan dan cara memperkenalkan produk juga sangat penting. Kami juga jadi tahu bahwa AI bisa dimanfaatkan untuk membantu membuat promosi,”ujar Dewi.

 

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Topik Artikel :
AI Prabowo Subianto AHY
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