Ngilu! Leher Pelajar SMA Terjerat Kabel Semrawut, Begini Kronologi Lengkapnya

BANGKALAN – Seorang pelajar mengalami kecelakaan tunggal usai lehernya terjerat kabel telepon yang jatuh melintang di pertigaan lampu merah Senenan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Korban bernama Ibra Ali Rizky, pelajar kelas 3 SMAN 2 Bangkalan

Akibatnya, korban menderita luka sayatan serius di bagian leher dan harus mendapatkan perawatan medis secara intensif.

Orang tua korban, Kun Budiati, mengaku terkejut saat pertama kali menerima informasi kecelakaan dari pihak sekolah. Ia langsung menuju rumah sakit setelah mendapat kabar anaknya dilarikan ke IGD karena mengalami sesak napas.

"Ibu, Ibra kecelakaan di Senenan. Saya langsung telepon lagi, katanya sudah dibawa ke UGD karena Ibra tidak bisa bernapas dan sesak akibat lehernya luka,”ujarnya dikutip, Jumat (9/10/2026).

“Kata anak saya, ada bus besar dari arah utara yang nyantol ke kabel, lalu kabelnya jatuh ke leher anak saya. Tadi di UGD langsung ditangani oksigen dan infus," lanjutnya.

Kronologi kecelakaan bermula saat korban dalam perjalanan pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor seorang diri.

Saat itu, sebuah bus berukuran besar dari arah utara melintas dan menyangkut kabel yang membentang rendah tersebut. Kabel yang tertarik lantas terlepas dan jatuh melintang tepat di tengah badan jalan sebelum korban melintas.