Dampak Asap Karhutla Indonesia, Malaysia Liburkan Sekolah di KL hingga Selangor

KUALA LUMPUR – Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia memaksa sekolah-sekolah di beberapa negara bagian serta ibu kota Malaysia diliburkan pada Jumat (9/10/2026). Asap tebal ini menyebabkan tingkat polusi udara di wilayah Malaysia mencapai kategori tidak sehat.

Wilayah yang terdampak meliputi negara bagian Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor di Semenanjung Malaysia, serta ibu kota Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan Putrajaya, demikian disampaikan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek melalui unggahan Facebook pada Kamis (8/10/2026) malam.

Sekolah-sekolah di distrik Rompin, negara bagian Pahang, juga turut diliburkan.

"Saya telah meminta seluruh dinas pendidikan negara bagian dan kantor pendidikan distrik untuk terus memantau situasi kabut asap dan mengambil tindakan segera jika situasi mengharuskannya," katanya sebagaimana dilansir TRT.

Indeks Pencemar Udara (Air Pollutant Index/API) Malaysia mengategorikan kualitas udara sebagai "tidak sehat" pada rentang 101 hingga 200, "sangat tidak sehat" pada rentang 201 hingga 300, dan "berbahaya" jika melebihi angka 300. Menurut data pemerintah, pada Jumat pagi, sebanyak 37 wilayah mencatat tingkat API dalam kategori tidak sehat.