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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu, 10 Oktober 2026, didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan tebal.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada dini hari, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut berlanjut pada pagi hari dengan potensi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor pada Sabtu siang hingga sore hari.

 

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