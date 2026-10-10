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Presiden Mesir Kunjungi Indonesia Hari Ini, Polisi Tutup Sementara 9 Ruas Jalan yang Dilalui

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |08:53 WIB
Presiden Mesir Kunjungi Indonesia Hari Ini, Polisi Tutup Sementara 9 Ruas Jalan yang Dilalui
Presiden Prabowo dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi/ist
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JAKARTA - Presiden Mesir, Abdul Fattah El-Sisi akan melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia mulai hari ini hingga Minggu (11/10/2026) besok. Ada 9 ruas jalan yang akan dilakui rombongan Presiden Mesir tersebut.

“Kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Y.M. Abdul Fattah El-Sisi Sabtu-Minggu, 10-11 Oktober 2026,” demikian keterangan yang disampaikan TMC Polda Metro Jaya dilihat Sabtu (10/10/2026).

Polisi menyebutkan, akan ada 9 ruas jalan yang akan dilintasi tamu kenegaraan. 9 jalur tersebut mulai dari, Jalan Raya Halim Perdanakusuma, Jalan MT. Haryono.

Selanjutnya, Jalan Gatot Subroto, Jalan H.R Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Barat.

“Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga mengimbau agar para pengguna jalan untuk bersabar dan menyesuaikan perjalanan saat melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta.

Dikutip dari laman resmi Kepresidenan Mesir,kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lawatan Presiden El-Sisi ke sejumlah negara Asia. El-Sisi bertolak ke Korea Selatan pada Selasa (6/10/) dan berada di sana hingga Jumat (9/10). Selanjutnya, El-Sisi akan berkunjung ke Malaysia dan Indonesia.

“Lawatan tersebut akan diawali dengan kunjungan kenegaraan ke Republik Korea. Di sana, Presiden El-Sisi akan menggelar pembicaraan dengan Presiden Korea Lee Jae Myung,” ungkap Juru Bicara Kepresidenan sekaligus Duta Besar Mohamed El-Shennawy dalam keterangannya.

 

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