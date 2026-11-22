Minggu Siang, Jalur Puncak Diberlakukan One Way Arah Bawah

JAKARTA - Jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat siang ini tengah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way pada Minggu (22/11/2026).

Artinya, siang ini jalur tersebut dikhususkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju Jakarta dan sekitarnya.

"Pukul 13.10 WIB, rekayasa lalu lintas one way arah bawah di jalur Puncak telah diberlakukan," tulis @satlantaspolresbogor.tmc.

Rekayasa lalu lintas ini dilakukan demi mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di jalur wisata tersebut.

Rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dengan mempertimbangkan kondisi arus kendaraan di lapangan.

Di mana, satu jam sebelumnya diberlakukan one way atas.



(Rahman Asmardika)

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